Джо Байден в своем выступлении перепутал Украину с Ираком

Президент США Джо Байден во время выступления во Флориде перепутал Украину с Ираком.

Он сказал, что инфляция сейчас является мировой проблемой, возникшей из-за войны в Ираке и влиянии действий России на нефтяной рынок.

Байден сразу же исправился, назвав вместо Ирака Украину. Он объяснил, что много думает об Ираке, поскольку там погиб его сын Бо.

В том же выступлении Байден назвал ураган Иэн «Иваном».