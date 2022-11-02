Джо Байден в своем выступлении перепутал Украину с Ираком
2022-11-02 00:43
Президент США Джо Байден во время выступления во Флориде перепутал Украину с Ираком.
Он сказал, что инфляция сейчас является мировой проблемой, возникшей из-за войны в Ираке и влиянии действий России на нефтяной рынок.
Байден сразу же исправился, назвав вместо Ирака Украину. Он объяснил, что много думает об Ираке, поскольку там погиб его сын Бо.
В том же выступлении Байден назвал ураган Иэн «Иваном».
Опубликовано: Светлана Репина
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Джо Байден в своем выступлении перепутал Украину с Ираком
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