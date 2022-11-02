Высокопоставленного чиновника ВОЗ подозревают в сексуальных домогательствах

По информации Telegraph, Всемирная организация здравоохранения временно отстранила от работы высокопоставленного чиновника, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Ранее доктор Роузи Джейм написала в Twitter, что стала жертвой сексуальных домогательств.

Это произошло на саммите по вопросам здравоохранения, который проходил в Берлине и был организован при участии ВОЗ.

На следующий день после этой публикации Всемирная организация здравоохранения начала расследование. Сообщается, что подозреваемый сейчас в отпуске, его имя не называется.