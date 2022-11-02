Высокопоставленного чиновника ВОЗ подозревают в сексуальных домогательствах
2022-11-02 00:53
По информации Telegraph, Всемирная организация здравоохранения временно отстранила от работы высокопоставленного чиновника, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.
Ранее доктор Роузи Джейм написала в Twitter, что стала жертвой сексуальных домогательств.
Это произошло на саммите по вопросам здравоохранения, который проходил в Берлине и был организован при участии ВОЗ.
На следующий день после этой публикации Всемирная организация здравоохранения начала расследование. Сообщается, что подозреваемый сейчас в отпуске, его имя не называется.
Опубликовано: Светлана Репина
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