Премьер Сербии рассказала, что снимали вражеские беспилотники
2022-11-02 01:11
Премьер-министр Сербии на Брнабич рассказала, что над территорией страны были обнаружены беспилотники неустановленного происхождения.
По ее словам, БПЛА наблюдали за позициями сербской армии рядом с административной линией с Косово и Метохией.
В частности, беспилотники вели съемку сербских позиций в наземной зоне безопасности.
Брнабич пообещала, что если подобные случаи будут повторяться, все беспилотные летательные аппараты будут сбиты.
Опубликовано: Светлана Репина
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