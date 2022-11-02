Премьер Сербии рассказала, что снимали вражеские беспилотники

Премьер-министр Сербии на Брнабич рассказала, что над территорией страны были обнаружены беспилотники неустановленного происхождения.

По ее словам, БПЛА наблюдали за позициями сербской армии рядом с административной линией с Косово и Метохией.

В частности, беспилотники вели съемку сербских позиций в наземной зоне безопасности.

Брнабич пообещала, что если подобные случаи будут повторяться, все беспилотные летательные аппараты будут сбиты.