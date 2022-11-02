В Великобритании не хватает летчиков для истребителей F-35
2022-11-02 01:16
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в стране не хватает летчиков, способных управлять новейшими истребителями F-35.
Он также отметил, что подготовка таких пилотов занимает чересчур много времени, назвав ситуацию с обучением «проблематичной».
По словам Уоллеса, по существующей схеме летчика для F-35 можно подготовить за восемь лет.
При этом установленный показатель составляет от двух до трех лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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