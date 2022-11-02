В Великобритании не хватает летчиков для истребителей F-35

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в стране не хватает летчиков, способных управлять новейшими истребителями F-35.

Он также отметил, что подготовка таких пилотов занимает чересчур много времени, назвав ситуацию с обучением «проблематичной».

По словам Уоллеса, по существующей схеме летчика для F-35 можно подготовить за восемь лет.

При этом установленный показатель составляет от двух до трех лет.