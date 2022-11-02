«Ты на рожу свою смотрела?» : Киркоров без церемоний ответил Наргиз
Певицу возмутили гастроли поп-короля российской эстрады в ее родном Узбекистане, и она нецензурно высказалась в Сети.
Народный артист России Филипп Киркоров не смолчал на оскорбления певицы Наргиз Закировой. Поп-король дал концерт в родной стране Наргиз - Узбекистане, приурочив его к своему 55-летию, сообщает 5-tv.ru.
Свой ответ Филипп Бедросович высказал прямо со сцены в Ташкенте, и в выражениях при этом не стеснялся.
А разгорелся скандал после того, как Закирова, увидев афишу с анонсом концерта Киркорова на своей родине, выругалась матом в соцсетях - дескать, "понаехали" всякие.
Певец в своем блоге предположил, что Наргиз, вероятно, обозлена на то, что ее на 50 лет изгнали из России за оскорбления властей и граждан. В итоге она лишилась больших денег, тогда как коллеги продолжают работать.
В Ташкенте Киркоров продолжил перепалку и прямо со сцены заявил в адрес певицы, что "тот, кто не умеет любить, никогда не споет песню о любви". У него просто это не получится.
"Как у нее не получится, как бы не старалась, стриглась, дреды накладывала. Ничего не выйдет, жалко девчушку. Хотя, чего там жалеть. Она удивляется, почему не стала звездой. А ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?» - задался вопросом Филипп Бедросович.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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«Ты на рожу свою смотрела?» : Киркоров без церемоний ответил Наргиз
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