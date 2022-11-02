Лоза заявил, что считает популярность Пугачевой искусственной
Музыкант отметил, что Примадонна не выступает уже 15 лет, но журналисты и пользователи соцсетей обсуждают каждый ее шаг.
Российский музыкант Юрий Лоза считает, что популярность Аллы Пугачевой в России создана искусственно, сообщает Рамблер.
Артист в беседе с журналистами прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ, из которых следует, что Примадонна в этом году стала одной из любимых певиц у россиян.
Музыкант напомнил, что Алла Борисовна не выступает уже 15 лет, но, несмотря на это, о ней продолжают все говорить.
Журналисты и пользователи соцсетей обсуждают каждый шаг звезды: где она, что с ней происходит. Тем самым, по мнению Лозы, популярность создавалась искусственно.
Сейчас Пугачева живет в Израиле, куда эмигрировала вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным, которого в Росси считают иноагентом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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