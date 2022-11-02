В Хьюстоне рэпера Takeoff из группы Migos убили во время вечеринки
28-летний музыкант получил смертельное ранение, еще один участник хип-хоп-банды с пулевой раной попал в больницу.
Трагедия случилась на закрытой вечеринке в боулинг-клубе в Хьюстоне. Во время празднования дня рождения Джаса Принса - сына музыкального магната Джеймса Принса - разгорелся скандал.
Известный как рэпер Takeoff Киршник Хари Болл проиграл большую сумму в кости. Один из присутствующих в разгар конфликта достал пистолет, началась перестрелка, и в рэпера попали несколько пуль. Одна из них стала смертельной, сообщает Космополитен.
Смерть музыканта подтвердила его невеста, которая стала свидетелем перестрелки.
Еще один член коллектива - Quavo - получил серьезные ранения, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции это событие пока никак не комментируют.
Migos — хип-хоп-банда из Атланты. В ее составе три родственника - Quavo, Takeoff и Offset. Куэйво и Оффсет двоюродные братья, а Тейкофф является племянником Куэйво.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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