Северная Корея запустила более 10 ракет, Сеул принял ответные меры
2022-11-02 08:59
Северная Корея запустила не менее 10 ракет различных типов в среду (2 ноября), одна из них упала вблизи территориальных вод Южной Кореи.
«Пуск ракет является крайне неприемлемым, учитывая, что они впервые упали возле территориальных вод Южной Кореи к югу от северной ограничительной линии», - заявил представитель Минобороны Южной Кореи Кан Шин Чул.
Он также отметил, что одна из ракет приземлилась в водах всего в 57 км к востоку от материковой части Южной Кореи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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