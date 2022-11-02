Северная Корея запустила более 10 ракет, Сеул принял ответные меры

Северная Корея запустила не менее 10 ракет различных типов в среду (2 ноября), одна из них упала вблизи территориальных вод Южной Кореи.

«Пуск ракет является крайне неприемлемым, учитывая, что они впервые упали возле территориальных вод Южной Кореи к югу от северной ограничительной линии», - заявил представитель Минобороны Южной Кореи Кан Шин Чул.

Он также отметил, что одна из ракет приземлилась в водах всего в 57 км к востоку от материковой части Южной Кореи.