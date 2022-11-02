Верка Сердючка продает Rolls-Royce Фредди Меркьюри

Андрей Данилко купил этот автомобиль еще в 2013 году, но ввезти его в Украину так и не смог, помешали проблемы с растаможкой.

Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, выставил на продажу свой Rolls-Royce Silver Shadow. По данным NEWS.ru, авто ранее принадлежало лидеру группы Queen Фредди Меркьюри.

Артист купил машину еще в 2013-м, но из-за проблем с растаможкой не смог ее ввезти в Украину. В итоге все это время авто находилось в Лондоне. Его стартовая цена на аукционе Sotheby's — 20-30 тысяч фунтов стерлингов.

Вырученные от продажи деньги певец планирует перевести в одну из клиник во Львовской области.

На сайте аукциона также рассказывается краткая история машины: Фредди Меркьюри приобрел ее в 1979 году. Сам музыкант за рулем не сидел, он пользовался услугами водителя.

В этом Rolls-Royce в свое время ездила и оперная дива Монсеррат Кабалье, которая вместе с Меркьюри спела легендарную песню «Барселона». После смерти Фреди автомобиль унаследовала его сестра Кашмире.