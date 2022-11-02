Телеведущая «ДОМа-2» Ольга Орлова раскрыла пол будущего ребенка- ей оказалась девочка.

1 ноября экс-солистка группы «Блестящие» и телеведущая программы «ДОМа-2» Ольга Орлова призналась в соцсетях с помощью анекдота, что она с её мужем Валерием ждут девочку,до этого у нее были неудачные беременности,однако в этот раз все прошло хорошо.

Добавим, что у знаменитости от первого брака есть 21летний сын Андрей, тем не менее в прошлом году Ольга вышла замуж за предпринимателя по имени Валерий, с которым на тот момент они были знакомы 2 года и не взирая на всё она счастлива со своим супругом.