Ольга Орлова раскрыла пол будущего ребенка
Телеведущая «ДОМа-2» Ольга Орлова раскрыла пол будущего ребенка- ей оказалась девочка.
1 ноября экс-солистка группы «Блестящие» и телеведущая программы «ДОМа-2» Ольга Орлова призналась в соцсетях с помощью анекдота, что она с её мужем Валерием ждут девочку,до этого у нее были неудачные беременности,однако в этот раз все прошло хорошо.
Добавим, что у знаменитости от первого брака есть 21летний сын Андрей, тем не менее в прошлом году Ольга вышла замуж за предпринимателя по имени Валерий, с которым на тот момент они были знакомы 2 года и не взирая на всё она счастлива со своим супругом.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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