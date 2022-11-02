Немцы резко ответили послу Украины оскорбившему Россию
В Германии резко ответили послу Украины Алексею Макееву , оскорбившему Россию
2 ноября РИА Новости сообщили, что пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Германии Алексея Макеева, назвавшего Россию террористическим государством.
Немцы в Twitter написали, что похоже главная задача украинских послов- делать глупые заявления и что это Украина террористическое государство и лакей США и уже пора перестать поставлять вооружение Украине потому, что это только ухудшает ситуацию.
Предыдущий посол Украины в Берлине Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, так он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был борцом за свободу, и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков.
Опубликовано: Елена Калиновская
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