Немцы резко ответили послу Украины оскорбившему Россию

В Германии резко ответили послу Украины Алексею Макееву , оскорбившему Россию

2 ноября РИА Новости сообщили, что пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Германии Алексея Макеева, назвавшего Россию террористическим государством.

Немцы в Twitter написали, что похоже главная задача украинских послов- делать глупые заявления и что это Украина террористическое государство и лакей США и уже пора перестать поставлять вооружение Украине потому, что это только ухудшает ситуацию.

Предыдущий посол Украины в Берлине Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, так он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был борцом за свободу, и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков.