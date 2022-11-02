В Херсоне обстреляли буксир с гражданскими

В Херсоне неизвестные вооруженные лица обстреляли буксир с мирными жителями.

2 ноября экстренные службы сообщили, что 1 ноября в 19.30 при подходе буксира к набережной Голая Пристань во время перемещения из Херсона на левый берег Днепра судно было обстрелено неустановленными людьми из стрелкового оружия, информация о пострадавших уточняется.

Ранее в пресс-релизе Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации в регионе на 15 километров от Днепра для обеспечения безопасности мирным жителям и даст возможность военным РФ отразить обстрел армии Украины.