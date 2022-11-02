В Херсоне обстреляли буксир с гражданскими
В Херсоне неизвестные вооруженные лица обстреляли буксир с мирными жителями.
2 ноября экстренные службы сообщили, что 1 ноября в 19.30 при подходе буксира к набережной Голая Пристань во время перемещения из Херсона на левый берег Днепра судно было обстрелено неустановленными людьми из стрелкового оружия, информация о пострадавших уточняется.
Ранее в пресс-релизе Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации в регионе на 15 километров от Днепра для обеспечения безопасности мирным жителям и даст возможность военным РФ отразить обстрел армии Украины.
Опубликовано: Анастасия Меллер
-
-
-
Рустам Злобин появился на свет с необычной внешностью: без носа и ноги, с расщелиной твердого и мягкого неба
Несколько лет назад у мальчика появилась новая семья. Сотрудница транспортной компании Ника Злобина так прониклась к мальчику, что приняла твердое решение взять его под свою опеку.Подробнее...
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Кайрэн Шейх было всего два часа отроду, когда ее бросили 30 апреля 1994 года
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
США выделит деньги Украине на разминирование украинской территории
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России