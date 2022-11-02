Проклова изменилась до неузнаваемости после инсульта, перенесенного в январе 2022 года

Известная советская и российская актриса Елена Проклова сильно изменилась после того, как перенесла инсульт в начале текущего года. Артистка восстанавливается до сих пор, но к работе уже вернулась.

Актриса Елена Проклова сильно изменилась внешне после того, как в январе 2022 года ее сразил инсульт. Так считают фанаты артистки.

Знаменитость появилась в последнем выпуске шоу "Звезды сошлись" Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина на канале НТВ. Звезда экрана еще не восстановилась после удара, но к работе в театре и студии телепрограмм вернулась.

Проклова уверяет, что чувствует себя хорошо. Живет она сейчас на 2 дома и на 2 города. В Москве работает, а в Сочи обустраивает свой большой дом.

Актриса призналась, что работает в меру, наслаждаясь тишиной и покоем в горах. К счастью, нарушений речи и движений после инсульта Елене удалось избежать.