Проклова изменилась до неузнаваемости после инсульта, перенесенного в январе 2022 года
Известная советская и российская актриса Елена Проклова сильно изменилась после того, как перенесла инсульт в начале текущего года. Артистка восстанавливается до сих пор, но к работе уже вернулась.
Актриса Елена Проклова сильно изменилась внешне после того, как в январе 2022 года ее сразил инсульт. Так считают фанаты артистки.
Знаменитость появилась в последнем выпуске шоу "Звезды сошлись" Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина на канале НТВ. Звезда экрана еще не восстановилась после удара, но к работе в театре и студии телепрограмм вернулась.
Проклова уверяет, что чувствует себя хорошо. Живет она сейчас на 2 дома и на 2 города. В Москве работает, а в Сочи обустраивает свой большой дом.
Актриса призналась, что работает в меру, наслаждаясь тишиной и покоем в горах. К счастью, нарушений речи и движений после инсульта Елене удалось избежать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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