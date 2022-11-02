Ученые пояснили, может ли онкология передаваться по наследству
Согласно официальной статистики, удельный вес таких случаев составляет 5 процентов от общего числа.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, заведующий онкохирургическим отделением в ЦКБ "РЖД-Медицина" Владимир Воротников подчеркнул: вопреки расхожему мнению, по наследству онкология передается редко.
В интервью "Вечерней Москве" доктор уточнил: удельный вес таких случаев - около 5 процентов от общего числа.
"Конечно, вероятность, что рак передастся по наследству, есть. Но далеко не всегда наличие онкозаболевания в семье свидетельствует, что эта болезнь будет у вас", – отметил Воротников.
Врач также напомнил о важности своевременной диагностики.
По словам специалиста, после 50-ти лет некоторым пациенткам для снижения риска рака груди назначают гормональную терапию.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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