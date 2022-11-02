В Приморском крае студенты собирают беспилотников для Российской армии

Губернатор Приморского Края Олег Кожемяко рассказал о подключении студентов к сборке беспилотников для нужд Российской армии.

По словам губернатора региона, студенты ВУЗов Приморского края уже делают беспилотные аппараты, в планах до конца месяца собрать не менее 100 штук. Так же к производству БПЛА подключили некоторые местные заводы, которые собирают корпуса, двигатели и электронику.

Эффективность военных-дронов была высоко оценена в бою, в условиях необходимости большого количества техники военными экспертами была отмечена нехватка в России специалистов, способных собирать военные дроны.