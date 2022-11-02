Холдинг VEON начал продажу «Вымпелком»

Холдинг VEON начал продажу российского «ВымпелКома», в который входит бренд «Билайн».

В пресс-релизе Нидерландский холдинг VEON , основанный бизнесменом России Дмитрием Зиминым, сообщил о продаже компании «Вымпелком» в который входит в том числе и «Билайн»,но помимо продажи российским структурам имеет место быть передача актива отечественной компании заслуживающей доверия, с правом выкупа в течении определенного промежутка времени.

Стоит отметить, что в первом квартале текущего года бизнес VEONа в России обесценился на $449 млн, тем не менее за 2ой квартал 2022 года на Россию приходилось более половины выручки холдинга в размере чуть более $1млрд, по словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина больше половины этой стоимости приходится именно на «ВымпелКом».