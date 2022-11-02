Шон и Минди познакомились в 2009 году, когда она открыла для себя его сильные мотивационные речи
Шон Стивенсон родился в 1979 году в Чикаго, штат Иллинойс. Врачи сразу же поставили диагноз: болезнь "хрустального человека" — редкое генетическое заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей.
Даже чихнув, младенец рисковал сломать несколько рёбер.
Врачи считали, что Шон проживёт не больше месяца, но ребёнок оказался живучим. Несмотря на постоянные переломы и боль, он вырос настоящим бойцом. Шон научился выживать, любить себя и не позволять другим испытывать к нему жалость и высмеивать его состояние.
Позднее Шон понял, что с его опытом и навыками выживания он не только может, но и должен помогать другим.
Шон стал выступать в качестве мотивационного оратора, а также окончил университет Де Поля со степенью бакалавра в области политических наук и написал несколько книг.
На этом его образование не закончилось, Шон специализировался на гипнотерапии и нейролингвистическом программировании, всё это в инвалидном кресле.
Рост Шона, которому сейчас 40, всего 91 сантиметр.
Он не может дотянуться рукой до головы и передвигается с помощью инвалидной коляски. И всё же Шон счастлив: он любит жизнь, своё место в ней, любит мир вокруг и внутри себя и обожает свою жену.
Многие считают, что такие люди, как Шон, проводят всю жизнь в одиночестве и испытывают трудности в любви. К сожалению, некоторые действительно живут так, но только не Шон.
Ему посчастливилось встретить женщину своей мечты.
Шон и Минди познакомились в 2009 году, когда она открыла для себя его сильные мотивационные речи. Минди была восхищена стойкостью Шона и решила, что ей необходимо встретиться с ним.
В 2012 году они поженились и с тех пор живут в любви и согласии. Шон до сих пор не верит в свою удачу, но также считает, что и Минди - счастливая женщина, потому что ей повезло быть с ним.
«Счастье, что я женат на этой женщине. Не проходит дня, чтобы я минимум 8 000 раз не сказал ей, как люблю ее.
Люди думают, что ей посчастливилось полюбить меня, но они ошибаются. Это я святой в нашем браке - я могу заботиться о ней».
Опубликовано: Антон Райт
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