Киселев: против России идет полноценная информационная война
Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная война.
2 ноября РИА Новости сообщили, что генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что против России воюют всеми возможными средствами, доступными в информационных войнах, причём изобретают новые, но ничего не получается, потому что правда на стороне России.
Киселев отметил, что если сказать правду про взрыв европейских газопроводов, то она будет против англосаксов и будет в пользу России, поэтому ее и не говорят и такая же ситуация и с рядом других тем.
Дмитрий Киселев выразил уверенность, что Россия не проигрывает в информационных войнах, так как страна едина, стабильна, и так и будем проходить эту дистанцию до полной победы.
Опубликовано: Елена Калиновская
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