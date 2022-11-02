Киселев: против России идет полноценная информационная война

Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная война.

2 ноября РИА Новости сообщили, что генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что против России воюют всеми возможными средствами, доступными в информационных войнах, причём изобретают новые, но ничего не получается, потому что правда на стороне России.

Киселев отметил, что если сказать правду про взрыв европейских газопроводов, то она будет против англосаксов и будет в пользу России, поэтому ее и не говорят и такая же ситуация и с рядом других тем.

Дмитрий Киселев выразил уверенность, что Россия не проигрывает в информационных войнах, так как страна едина, стабильна, и так и будем проходить эту дистанцию до полной победы.