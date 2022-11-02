Рустам Злобин появился на свет с необычной внешностью: без носа и ноги, с расщелиной твердого и мягкого неба
Несколько лет назад у мальчика появилась новая семья. Сотрудница транспортной компании Ника Злобина так прониклась к мальчику, что приняла твердое решение взять его под свою опеку.
«Хотелось бы подчеркнуть, что мы не усыновляли Рустама, а стали его опекунами. Как решились?
Ну не знаю. Если честно, нам стало его жалко. Когда познакомились с ним, то сразу поняли — в детском доме ему не место. Тогда его готовились перевести в дом инвалидов, уже собирали документы. Но вряд ли бы с ним там кто-то занимался...
За свои семь с небольшим Рустам перенес четыре операции: две — в детском доме, остальные — при нас. Когда мы приехали знакомиться с Рустамом, нам сказали, что им никто не интересовался до нас. Мы были для него первым и последним шансом обрести семью.
Мне он показался очень умным для своих лет, даже вундеркиндом...» — рассказывает Наталья.
В новой семье у Рустама появилась старшая сестра Ия, а два года назад — младшая.
Крошку Лилит тоже взяли из детдома. Ребята в семье Злобиных растут очень дружными. Впереди у Рустама несколько операций, одна из которых пластическая. «Сейчас он носит протез на ноге, скоро ему сделают ринопластику.
С каждым хирургическим вмешательством у него улучшается речь. Сегодня он прекрасно общается с окружающими, его понимают. Единственная проблема — речь не очень четкая», — отметила Ника.
Опубликовано: Антон Райт
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