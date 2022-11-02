Что означает падение во сне, уходящие из под контроля жизненные моменты

Представьте себе, вы спите, вам снится что-то хорошее, и внезапно вы падаете с крыши здания или утеса. Обычно на этом сон заканчивается и человек просыпается.

Что означает падение во сне? Специалисты утверждают, что таким образом подсознание человека говорит ему, что события его жизни выходят у него из-под контроля.

Возможно, человек боится, что у него ничего не получится, а может, он боится сделать ошибку или переживает, что сильно рискует и что этот риск может привести к проблемам.

Ну а если сон про падение регулярно повторяется, то, скорее всего, таким образом подсознание человека сигнализирует ему о том, что он тревожится по поводу возможных ошибок, и испытывает в связи с этим страх.

Вам когда-нибудь снился кошмар, в котором у вас выпадают зубы?

Существует много теорий, объясняющих значение этого сна.

Так, Зигмунд Фрейд считал, что выпавший зуб сигнализирует о подавляемом сексуальном влечении. Другие же психологи утверждают, что выпавший зуб говорит о том, что человек чувствует себя незащищенным.

Такое утверждение звучит очень разумно. Ведь зуб - очень прочная часть нашего тела, и когда мы общаемся с кем-нибудь, отсутствие зуба сразу бросается в глаза другим.

А еще выпавший зуб говорит о том, что человек переживает по поводу того, что становится старше, или что у него в жизни происходят какие-нибудь перемены, или что он испытывает боль.