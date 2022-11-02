Польша начала строить забор на границе с Россией
«Польское агентство печати» со ссылкой на главу Минобороны Мариуша Блащака сообщает, что Польша начала строить заграждение на границе с Россией.
2 ноября к работе приступили саперы и солдаты Войска Польского. Чтобы построить заграждение как можно быстрее, Польша привлекла военнослужащих.
Сообщается, что это решение принято в связи с тем, что аэропорт Калининграда начал принимать рейсы из Северной Африки и Ближнего Востока.
В Польше опасаются, что эти действия будут способствовать наплыву нелегальных мигрантов.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Алешкин сомневается, что Собчак скоро вернется в Россию
Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак вряд ли скоро вернется на родину. Юрист убежден, что блондинка будет находится за границей до той поры, пока ее свободе ничего не будет угрожать.Подробнее...
-
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Концерн «Калашников» рассказал о боевых дронах для российской армии
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Собчак обвиняют в незаконной рекламе алкоголя в интернете
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России