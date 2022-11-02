Польша начала строить забор на границе с Россией

«Польское агентство печати» со ссылкой на главу Минобороны Мариуша Блащака сообщает, что Польша начала строить заграждение на границе с Россией.

2 ноября к работе приступили саперы и солдаты Войска Польского. Чтобы построить заграждение как можно быстрее, Польша привлекла военнослужащих.

Сообщается, что это решение принято в связи с тем, что аэропорт Калининграда начал принимать рейсы из Северной Африки и Ближнего Востока.

В Польше опасаются, что эти действия будут способствовать наплыву нелегальных мигрантов.