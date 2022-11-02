Картаполов: российских призывников могут направить служить в регионы соседние с Украиной

В Госдуме Андрей Картаполов допустил возможность отправки срочников в регионы соседние с Украиной.

2 Ноября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уведомил о том, что российских призывников могут направить на службу в регионы, соседние с зоной боевых действий, рассматриваются отправления солдат на Черноморский флот в Севастополе, в Белгородскую и Курскую области.

Так же в своем заявлении председатель Госдумы Картаполов добавил что на территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут.