Картаполов: российских призывников могут направить служить в регионы соседние с Украиной
В Госдуме Андрей Картаполов допустил возможность отправки срочников в регионы соседние с Украиной.
2 Ноября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уведомил о том, что российских призывников могут направить на службу в регионы, соседние с зоной боевых действий, рассматриваются отправления солдат на Черноморский флот в Севастополе, в Белгородскую и Курскую области.
Так же в своем заявлении председатель Госдумы Картаполов добавил что на территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут.
Опубликовано: Илья Крылов
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