ФСБ предотвратила попытку подрыва ЛЭП в Крыму

ФСБ сообщает, что в Крыму удалось предотвратить диверсию украинских спецслужб на энергетическом объекте.

В частности, задержан гражданин Украины 1978 года рождения. Сообщается, что он был завербован ВСУ.

При себе у мужчины были взрывные устройства и схема расположения ЛЭП одного из районов полуострова.

В случае повреждения линий электропередач более 5 тысяч потребителей могли остаться без света.