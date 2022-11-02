ФСБ предотвратила попытку подрыва ЛЭП в Крыму
2022-11-02 11:11
ФСБ сообщает, что в Крыму удалось предотвратить диверсию украинских спецслужб на энергетическом объекте.
В частности, задержан гражданин Украины 1978 года рождения. Сообщается, что он был завербован ВСУ.
При себе у мужчины были взрывные устройства и схема расположения ЛЭП одного из районов полуострова.
В случае повреждения линий электропередач более 5 тысяч потребителей могли остаться без света.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Алешкин сомневается, что Собчак скоро вернется в Россию
Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак вряд ли скоро вернется на родину. Юрист убежден, что блондинка будет находится за границей до той поры, пока ее свободе ничего не будет угрожать.Подробнее...
-
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Концерн «Калашников» рассказал о боевых дронах для российской армии
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Собчак обвиняют в незаконной рекламе алкоголя в интернете
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России