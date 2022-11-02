Foxbusiness: Байден вновь забыл где как и умер его сын
Американский канал деловых новостей Foxbusiness: Байден вновь забыл где и как умер его сын.
Как сообщает Американский новостной портал Foxbusiness: 1 октября с ходе выступления на тему инфляции в Соединенных Штатах из-за войны в Ираке американский президент заявил: «Я думаю об Ираке, потому что там погиб мой сын».
В действительности сын американского президента, скончался от рака еще шесть лет назад, после его возвращения из Ирака. Ранее Джо Байден уже оговаривался по поводу кончины своего старшего ребенка, он также объявлял о гибели своего сына в Ираке.
Опубликовано: Илья Крылов
-
-
Алешкин сомневается, что Собчак скоро вернется в Россию
Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак вряд ли скоро вернется на родину. Юрист убежден, что блондинка будет находится за границей до той поры, пока ее свободе ничего не будет угрожать.Подробнее...
-
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Концерн «Калашников» рассказал о боевых дронах для российской армии
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Собчак обвиняют в незаконной рекламе алкоголя в интернете
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России