Foxbusiness: Байден вновь забыл где как и умер его сын

Американский канал деловых новостей Foxbusiness: Байден вновь забыл где и как умер его сын.

Как сообщает Американский новостной портал Foxbusiness: 1 октября с ходе выступления на тему инфляции в Соединенных Штатах из-за войны в Ираке американский президент заявил: «Я думаю об Ираке, потому что там погиб мой сын».

В действительности сын американского президента, скончался от рака еще шесть лет назад, после его возвращения из Ирака. Ранее Джо Байден уже оговаривался по поводу кончины своего старшего ребенка, он также объявлял о гибели своего сына в Ираке.