Андрей Норкин потребовал «заменить шлак» в виде выехавших звезд

Телеведущий считает, что россиянам нужно просто забыть об их существовании, а продюсерам и режиссером заменить эмигрировавших артистов на более молодых.

Известный телеведущий Андрей Норкин в шоу Владимира Соловьева резко раскритиковал знаменитостей, покинувших Россию на фоне СВО, сообщает Рrozvezd.

Норкин считает, что россиянам нужно просто забыть об их существовании.

А продюсерам и режиссером посоветовал заменить выехавших звезд на более молодых и талантливых.

"Я давно предложил заменить этот шлак на что-то новое, стоящее. Ведь всем понятно, что где-то мы сами не доработали", — подчеркнул Андрей Владимирович.

За несколько дней до этого Норкин в собственной студии на программе «Место встречи» был возмущен высказываниями приглашенного политолога, и матом выгнал гостя из студии.