Андрей Норкин потребовал «заменить шлак» в виде выехавших звезд
Телеведущий считает, что россиянам нужно просто забыть об их существовании, а продюсерам и режиссером заменить эмигрировавших артистов на более молодых.
Известный телеведущий Андрей Норкин в шоу Владимира Соловьева резко раскритиковал знаменитостей, покинувших Россию на фоне СВО, сообщает Рrozvezd.
Норкин считает, что россиянам нужно просто забыть об их существовании.
А продюсерам и режиссером посоветовал заменить выехавших звезд на более молодых и талантливых.
"Я давно предложил заменить этот шлак на что-то новое, стоящее. Ведь всем понятно, что где-то мы сами не доработали", — подчеркнул Андрей Владимирович.
За несколько дней до этого Норкин в собственной студии на программе «Место встречи» был возмущен высказываниями приглашенного политолога, и матом выгнал гостя из студии.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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