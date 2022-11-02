Восемь судов с агропродукцией выйдут в четверг из украинских портов
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков: восемь судов с агропродукцией выйдут из украинских портов в четверг.
2 ноября украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова сообщило, что Украина получила подтверждение ООН на работу "зернового коридора" еще как минимум на один день и поэтому,3 ноября из одесских портов выйдут восемь судов с сельхозпродукцией, а сегодня будут проведены проверки судов в Босфоре.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после того, как атаке киевских беспилотников подверглись корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Опубликовано: Елена Калиновская
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