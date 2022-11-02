Польша начала строить заграждения на границе с Россией

Мариуш Блащак: с сегодняшнего дня Польша начала усиливать безопасность на границе с Россией.

2 ноября вице-премьер и глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что сегодня начались работы саперов по постройке временных сооружений на границе с Калининградской областью России для усиления безопасности страны на фоне того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки.

Ранее польская Миноборона сообщила о завершении основной части такого же заграждения на границе с Белоруссией, выдвинутого из-за миграционного кризиса, уточняется,что длина конструкции 186 километров, длина достигает 5 метров и было потрачено около $400 миллионов/