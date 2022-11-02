II Messaggero: Италия приостановила отправку военной помощи Украине

Итальянское издание сообщила о приостановке Римом отправки шестого пакета военной помощи для Украины.

Италия приостановила отправку очередного, шестого по счету, пакета военной помощи для Украины, сообщает II Messaggero со ссылкой на свои правительственные источники.

"Отправка военной помощи Украине приостановлено только потому, что необходимо согласовать эту операцию с НАТО. Решение будет приниматься руководством альянса на основе ранее полученных заявок из Киева. ", - пишет издание.

Прибытие Генсека НАТО Йенса Столтенберга в Рим для согласования этого вопроса ожидается в ближайшие дни.