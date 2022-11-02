Сакральный убор: странные тюрбаны на голове индусских сикхов говорит о кастовости хозяев

Появиться на публике без тюрбана для сикха сродни такому позору, как обритая голова или стрижка по европейской моде.

Приезжему в Индии бросается в глаза многое, в том числе - разного размера тюрбаны, которые носят на голове местные жители. Оказывается, носить его позволено не каждому: такое право еще надо заслужить.

Тюрбаны имеют сакральный смысл и собственную историю. С давних пор они были привилегией сикхов - представителей одной из популярных в Индии религий.

На начальной стадии формирования этой религии, в 15 -18 веках, тюрбаны носили лишь представители высших каст. Позже разрешили их носить всем адептам этой религии, но право выбора цвета и размера головного убора при этом строго регламентированы.

Название тюрбана на санскрите (древнем литературном языке Индии) звучит, как пак. Сами сикхи обычно называют свои тюрбаны дастаром.

Паг сикха хранит и прячет величайшую ценность - волосы. Растительность на голове сикхам нельзя стричь, и волосы по мере их роста закалывают все выше, и вместе с прической увеличивается и тюрбан сикха - порой до фантастических размеров.

Появиться на публике без тюрбана для сикха сродни такому позору, как обритая голова или стрижка по европейской моде. Паг и то, что под ним, имеет такое значение для мужчины, что он способен даже убить за сорванный головной убор.