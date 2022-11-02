Сенатор Климов предложил допросить Трасс по терактам на «Северных потоках»
Сенатор Совета Федераций предложил допросить бывшего премьера Великобритании по делу о терактах на «Северных потоках».
Бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс следует допросить в качестве свидетеля по делу о терактах на газопроводах "Северного потока", заявил глава комиссии по защите суверенитета Совета Федераций Андрей Климов.
"Бывшая британская премьерша Лиз Трасс, не скрывавшая своей русофобии, сразу после терактов на газопроводах "Северного потока" направила сообщение в Вашингтон, что "дело сделано", написал в своем Telegram-канале Климов.
Сенатор заявил, что если десятки экспертов единодушны во мнении о причастности британских спецслужб к терактам на "Северных потоках", то возникает вопрос о необходимости допросить гражданку Трасс, пока в качестве свидетеля.
Опубликовано: Максим Алексеев
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