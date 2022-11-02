Знатоки пояснили, почему на Кавказе грецкий орех считается священным растением
Плоды таких деревьев способны малым количеством насытить организм полезными веществами и избавить от головных болей и давления.
Родина грецкого ореха - Малая Азия. Считается, что его плоды очень полезны для мозговой деятельности.
На Кавказе, где это дерево считается священным, можно увидеть грецкие орехи, которым около трех-четырех столетий.
Высокая калорийность орехов такова, что 400 граммов орехов обеспечивают человеку суточную норму калорий.
В сутки медики советуют употреблять не больше ста граммов орехов - в ином случае могут появиться проблемы со здоровьем вроде сыпи во рту или головных болей. При этом из орехов можно приготовить средство от головных болей, смешав ядра с медом. Орехи также снижают давление.
Эксперты советуют тщательно пережевывать орехи - таким образом можно извлечь из них максимум полезных веществ.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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