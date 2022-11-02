Италия приостановила отправку военной помощи Украине
Il Messaggero: Власти Италии поставили на паузу отправку военной помощи Украине.
2 ноября газета Il Messaggero заявила, что власти Италии считают необходимым вначале согласовать с НАТО военные запросы Киева, а до тех пор правительство поставит на паузу отправку шестого пакета военной помощи Украине, однако будут продолжать оказывать поддержку Киеву.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине оружия со стороны Запада будет иметь негативный успех и не может способствовать успеху русско-украинских переговоров, тем не менее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что все грузы с вооружением для Украины станут законной целью для русских.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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