Концерн «Калашников» рассказал о боевых дронах для российской армии
Президент концерна Алан Лушников рассказал о боевых и разведывательных дронах для российской армии.
Разведывательные и ударные дроны, произведенные на предприятиях концерна "Калашников" уже проставляются в российскую армии, заявил президент группы компаний Алан Лушников.
"Мы поставляем дроны в армию и разведывательные и ударные", - рассказал Лушников журналистам.
Президент концерна сообщил, что некоторые модели дронов выпускаются серийно, производство других изделий начнется в 2023 году.
Опубликовано: Максим Алексеев
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