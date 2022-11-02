Концерн «Калашников» рассказал о боевых дронах для российской армии

APS
2022-11-02 12:34

Президент концерна Алан Лушников рассказал о боевых и разведывательных дронах для российской армии.

Разведывательные и ударные дроны, произведенные на предприятиях концерна "Калашников" уже проставляются в российскую армии, заявил президент группы компаний Алан Лушников.

"Мы поставляем дроны в армию и разведывательные и ударные", - рассказал Лушников журналистам.

Президент концерна сообщил, что некоторые модели дронов выпускаются серийно, производство других изделий начнется в 2023 году.

Опубликовано: Максим Алексеев