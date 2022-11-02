Концерн «Калашников» рассказал о боевых дронах для российской армии

Алешкин сомневается, что Собчак скоро вернется в Россию

Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак вряд ли скоро вернется на родину. Юрист убежден, что блондинка будет находится за границей до той поры, пока ее свободе ничего не будет угрожать.

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