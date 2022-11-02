Министр обороны Беларуси анонсировал совместные с Россией военные учения

APS
2022-11-02 12:47

Генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о подготовке совместных учений вооруженных сил России и Беларуси.

В ходе проведения совместной коллегии на уровне министерств обороны России и Беларуси, проходящего в режиме видеоконференции, глава белорусского оборонного ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин анонсировал проведение совместных учений "Щит Союза-2023".

"Мы обсудили основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза-2023", которое станет ключевым событием для органов военного управления в следующем году", - цитирует слова министра ведомственный Telegram-канал.

Виктор Хренин подчеркнул, что в текущем году удалось достичь важных результатов в совместной работе.

Опубликовано: Максим Алексеев