Министр обороны Беларуси анонсировал совместные с Россией военные учения
Генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о подготовке совместных учений вооруженных сил России и Беларуси.
В ходе проведения совместной коллегии на уровне министерств обороны России и Беларуси, проходящего в режиме видеоконференции, глава белорусского оборонного ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин анонсировал проведение совместных учений "Щит Союза-2023".
"Мы обсудили основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза-2023", которое станет ключевым событием для органов военного управления в следующем году", - цитирует слова министра ведомственный Telegram-канал.
Виктор Хренин подчеркнул, что в текущем году удалось достичь важных результатов в совместной работе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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