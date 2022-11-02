Россия объявила о возобновлении участия в зерновой сделке
Россия после небольшого перерыва вновь будет принимать участие в сделке по зерну.
Несколько дней назад Вооруженные силы Украины при помощи дронов нанесли удары по российскому порту в городе Севастополь.
После этого Российская Федерация назвала инцидент терактом и объявила о выходе из зерновой сделки.
Вчера же, первого ноября, президенты Владимир Путин и Раджеп Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили вопрос зерна.
Уже сегодня, второго ноября, Министерство обороны Российской Федерации объявило о том, что страна возвращается в "Зерновую сделку".
Опубликовано: Николай Скира
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