Россия объявила о возобновлении участия в зерновой сделке

Россия после небольшого перерыва вновь будет принимать участие в сделке по зерну.

Несколько дней назад Вооруженные силы Украины при помощи дронов нанесли удары по российскому порту в городе Севастополь.

После этого Российская Федерация назвала инцидент терактом и объявила о выходе из зерновой сделки.

Вчера же, первого ноября, президенты Владимир Путин и Раджеп Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили вопрос зерна.

Уже сегодня, второго ноября, Министерство обороны Российской Федерации объявило о том, что страна возвращается в "Зерновую сделку".