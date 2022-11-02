Украина дала гарантии неиспользования «зернового коридора» для нападения на Россию
В российском оборонном ведомстве сообщили, что власти Украины дали письменные гарантии неиспользования «зернового коридора» для нападения на Россию.
2 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим предоставил официальные гарантии о неиспользовании «зернового коридора» для ведения боевых действий против России, что позволит возобновить участие российской стороны в «Черноморской инициативе».
Конашенков уточнил, что Киев пообещал Москве, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями “Черноморской инициативы” и связанным с ней положением о СКЦ».
Помимо прочего российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил участие международных организаций и Турции в разрешении возникшей после теракта в Севастополе ситуации и обеспечении письменных гарантий от Украины по вопросу безопасности кораблей Черноморского флота и гражданских судов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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