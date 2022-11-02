Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году

Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин ещё не определился, будет ли участвовать в следующих президентских выборах.

2 ноября пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что Владимир Путин ещё не принял решение о личном участии в выборах президента России, которые состоятся в 2024 году. Иными словами, технически Путин может принять решение об отказе от президентской гонки.

Информационное агентство "РБК" уведомляет, что администрация Кремля начала превентивно готовиться к выборам 2024 года ещё в 2021 году, обсуждая новую избирательную кампанию Владимира Путина.