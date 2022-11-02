Сташевкий рассказал о сыне, которого не видел 10 лет, и как плакал при встрече с наследником

Влад Сташевский - отец двоих сыновей. Не так давно он поддерживал отношения только с младшим сыном Тимофеем, а со старшим Даниилом, которого родила первая жена, не общался целых 10 лет.

Влад Сташевский сегодня - счастливый папа двух сыновей.

Совсем недавно он помнил только про сына Тимофея, рожденного во втором браке с Ириной Мигулей. Старший наследник Даниил, которого родила Владу Ольга Алешина, не видел отца 10 лет.

Музыкант утверждает, что сам виноват, что не общался с сыном, а был увлечен славой. Через время Сташевский связался со старшим сыном, а при встрече даже расплакался.