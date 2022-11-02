Юлиан высказал неожиданное мнение об отъезде Пугачевой в Израиль

Певец призвал оставить Примадонну в покое, снизить градус агрессии в обществе, всем сплотиться и стать терпимее.

В последнее время в СМИ и соцсетях активно обсуждается вероятность того, что Пугачеву и других покинувших Россию артистов могут лишить титулов и званий.

По этому поводу высказались и те из звезд, которые решили разделить свою судьбу с судьбой родины. Сказал свое слово в интервью PROZVEZD и певец Юлиан. Он призвал оставить Примадонну в покое.

"Хотелось бы, чтобы в нашем обществе было меньше агрессии, - признался исполнитель. - В мире и без того обстановка накалена до предела. Сейчас нам нужно сплотиться и, разумеется, стать терпимее. Мы уже готовы и Пугачёву распять, хотя вчера еще ее на руках носили. А теперь что, она - враг народа? Время всё расставит на свои места! Алла много сделала для российской эстрады, об этом нельзя забывать".

Юлиан также считает, что никого не надо лишать никаких званий, это перебор.

"Пугачева и те, кто уехал из России, сами себя лишили главного - зрителей и поклонников! Нигде больше нету такой публики, как в России! Алла это понимает, как никто иной. Думаете она там счастлива? Она страдает из-за этого. Артист не может без публики и концертов", - подчеркнул певец.

Артист не стал скрывать: ему тоже предлагали покинуть страну, и не раз. Но он никогда не уезжал и не собирается. "Я понимаю, что отъезд за рубеж – фактически самоубийство для артиста. Но каждый выбирает свой путь сам, - заявил Юлиан.