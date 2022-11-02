NYT: генералы ВС РФ обсуждали тактический ядерный удар по Украине

Американская разведка заявила, что российские генералы обсуждали использование тактического ядерного оружия в Украине.

2 ноября американская газета The New York Times, со ссылкой на разведку Соединённых Штатов, заявила о том, что высшее руководство Вооружённых сил Российской Федерации в середине октября всерьёз обсуждало возможность нанесения тактического ядерного удара по территории Украины.

Отмечается, что данные обсуждения состоялись одновременно с заявлениями России о планах киевского режима взорвать «грязную бомбу» и многочисленными звонками главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу своим иностранным коллегам.