ВС РФ уничтожили пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими военными пункта управления 15-го полка нацгвардии Украины близ Кировска ДНР.

2 октября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие российской армии уничтожили пункт управления 15-го отдельного полка Национальной гвардии Украины в районе Кировска ДНР.

Конашенков сообщил, что за минувшие сутки солдатами ВС РФ были также ликвидированы 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 169 районах в рамках СВО РФ на Украине.