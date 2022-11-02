ВС РФ уничтожили пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими военными пункта управления 15-го полка нацгвардии Украины близ Кировска ДНР.
2 октября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие российской армии уничтожили пункт управления 15-го отдельного полка Национальной гвардии Украины в районе Кировска ДНР.
Конашенков сообщил, что за минувшие сутки солдатами ВС РФ были также ликвидированы 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 169 районах в рамках СВО РФ на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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