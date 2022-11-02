ВКС России сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины в Харьковской области

В российском оборонном ведомстве сообщили, что авиацией ВКС России был сбит истребитель МиГ-29 ВВС Украины в Харьковской области.

В среду, 2 ноября 2022 года, представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил о том, что служащие воздушно-космических сил высокоточными ударами истребительной авиации РФ в небе над Пасекой Харьковской области сбили самолёт МиГ-29 украинской стороны.

Конашенков отметил, что с начала проведения специальной военной операции России в Украине российскими военными были уничтожены 330 самолётов воздушной армии Украины.