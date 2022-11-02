ДНК -анализ позволил раскрыть в США убийство и изнасилование 42 летней давности

ДНК, найденная под ногтями изнасилованной и убитой женщины более 42 лет назад, привела к аресту подозреваемого по нераскрытому делу 1980 года.

Во вторник зарубежные СМИ сообщили, что Лейтенант полиции Лас-Вегаса Джейсон Йоханссон сообщил о том, что 25-летняя Сандра Дифеличе была найдена мертвой 26 декабря 1980 года около 9:30 вечера в доме, который она делила с соседкой по комнате.

Согласно пресс- релизу департамента полиции, ДНК собранная из-под ее ногтей, была протестирована с использованием новой технологии после того, как детективы пересмотрели ее дело в прошлом году по просьбе дочери убитой женщины.

В сообщении департамента говорится, что после этого полиция арестовала 64-летнего Пола Наттола и предъявила ему обвинения в убийстве, сексуальном насилии и краже со взломом.