Блащак: Польша начинает строить забор на границе с Калининградской областью РФ
2022-11-02 14:58
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о начале строительства заграждения на границе с Российской Федерацией.
Днём среды польский министр обороны Мариуш Блащак публично заявил, что военные строители Польши приступают к возведению заграждения на границе с Калининградской областью России, которое будет состоять из трёх линий забора из колючей проволоки высотой два с половиной метра.
По словам Блащака, причиной для возведения на границе с Калининградской областью РФ является тот факт, что в аэропорт Калининграда начали чаще прибывать рейсы из стран Африки и Ближнего Востока.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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