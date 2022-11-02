Блащак: Польша начинает строить забор на границе с Калининградской областью РФ

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о начале строительства заграждения на границе с Российской Федерацией.

Днём среды польский министр обороны Мариуш Блащак публично заявил, что военные строители Польши приступают к возведению заграждения на границе с Калининградской областью России, которое будет состоять из трёх линий забора из колючей проволоки высотой два с половиной метра.

По словам Блащака, причиной для возведения на границе с Калининградской областью РФ является тот факт, что в аэропорт Калининграда начали чаще прибывать рейсы из стран Африки и Ближнего Востока.