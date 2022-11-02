Сальвадор Дали возродил традицию есть суши с тела обнаженной девушки

Традицию в США возродил в 1941 году Сальвадор Дали, который накрыл стол для светского общества Нью-Йорка на ... теле своей жены Гали, правда, предварительно прикрыв ее простыней.

Раньше суши для гейши был таким же обыкновенным явлением, как и каллиграфия или чайная церемония. Но для этого ритуала подходили лишь невинные целомудренные девушки, специально обученные в школах гейш.

Для каждого вида рыб предназначалась определенная часть тела.

Икра лосося должна была находиться на сердце. Японцы верили, что лососевая икра придает силу.

Рыба-меч символизировала бесстрашие, ее клали на живот девушки - место, где находится душа. На теле обязательно присутствовал морской угорь - неизменный символ мужской силы.

Этот ритуал демонстрировал силы природы и невинности, поднесенные в дар дорогому гостю. Сегодня в некоторых японских ресторанах продолжает сохраняться эта традиция ниутамиори - раскладывания суши на женском теле.

Конечно, в наши дни этот ритуал потерял свою первоначальную священную значимость. Но своей необычностью привлекает состоятельных японцев и любопытных туристов. Девушек для этого ритуала подбирают не только по внешнему виду.

Подносительница суши должна отличаться терпением и выдержкой, чтоб не шелохнуться в течение всего ужина и выдержать психологическое давление, оказываемое гостями, созерцающими голое тело.

Для тренировки таких девушек на их нагие тела кладут шесть куриных яиц и кусочки льда.

Юная гейша должна пролежать четыре часа в таком положении, чтобы ни одно яйцо не упало. Если яйцо скатывается с тела, отсчет времени начинают с самого начала.

Конечно, гости, присутствующие на подобном ужине, не имеют права дотрагиваться до тела девушки.

Но в наше время понятия культуры заметно стираются, и не все подвыпившие богачи умеют держать себя в руках. Поэтому современные гейши должны быть готовы стерпеть и это обстоятельство.