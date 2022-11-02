В 2009 году тридцати девяти летний Гэвин Паслоу был осужден за мошенничество
В то время, когда он работал охранником. Песлоу потратил 3 550 фунтов для того чтобы трансформироваться в дьявола.
Он сделал себе рога, переделал уши, а также сделал клыки. Он даже разрезал себе язык на две части.
После своего перевоплощения он сменил имя на Диабло Деленфер, что означает дьявол из инферно. Действительно, а почему бы и нет.
Отдельного внимания стоит тот факт, что все трансформации мужчина проводил без наркоза.
В первую очередь причиной тому является запрет в Великобритании на подобные операции.
Ну а сам Диабло говорит, что дьявол не может бояться боли.Тем не менее несмотря на такое изменение, по словам Паслоу, его трансформации еще не закончены.
Мужчина мечтает о том, что вскоре сделает себе хвост, но пока не знает как именно достигнет этой мечты.
Опубликовано: Игнат Ветров
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