В 2009 году тридцати девяти летний Гэвин Паслоу был осужден за мошенничество

В то время, когда он работал охранником. Песлоу потратил 3 550 фунтов для того чтобы трансформироваться в дьявола.

Он сделал себе рога, переделал уши, а также сделал клыки. Он даже разрезал себе язык на две части.

После своего перевоплощения он сменил имя на Диабло Деленфер, что означает дьявол из инферно. Действительно, а почему бы и нет.

Отдельного внимания стоит тот факт, что все трансформации мужчина проводил без наркоза.

В первую очередь причиной тому является запрет в Великобритании на подобные операции.

Ну а сам Диабло говорит, что дьявол не может бояться боли.Тем не менее несмотря на такое изменение, по словам Паслоу, его трансформации еще не закончены.

Мужчина мечтает о том, что вскоре сделает себе хвост, но пока не знает как именно достигнет этой мечты.