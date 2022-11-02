Пикси Фокс однажды решила, что больше не хочет быть человеком, и приняла решение стать живым мультиком
2022-11-02 15:08
Девушка перенесла более 200 операций, в том числе операции по изменению формы ушей и носа, а также операцию по удалению ребер – девушка хотела, чтобы ее талия была осиновой, а нос - изящным, как у феи.
Фокс, шведка по происхождению, по всему миру искала хирургов, у которых хватило бы достаточно смелости, чтобы провести требуемые операции.
Для девушки ее трансформация полностью оправдана, так как она утверждает, что никогда в своей жизни не чувствовала себя человеком, а всегда считала себя фантастическим существом.
Опубликовано: Антон Райт
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