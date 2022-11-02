Истребители ВКС РФ уничтожили самолёт МиГ-29 армии Украины в Харьковской области

Российские истребители тактической авиации поразили украинский самолёт МиГ-29 под Харьковом.

В среду днём генерал-лейтенант вооружённых сил России Игорь Конашенков провёл регулярный дневной брифинг Министерства обороны РФ, где сообщил, что российская тактическая авиация уничтожила украинский истребитель МиГ-29 в районе населённого пункта Пасека Харьковской области.

Конашенков утверждает, что также российские силы спецоперации смогли купировать наступление вооружённых сил Украины на Купянском участке фронта, расположенном под Харьковом.