Истребители ВКС РФ уничтожили самолёт МиГ-29 армии Украины в Харьковской области
2022-11-02 15:18
Российские истребители тактической авиации поразили украинский самолёт МиГ-29 под Харьковом.
В среду днём генерал-лейтенант вооружённых сил России Игорь Конашенков провёл регулярный дневной брифинг Министерства обороны РФ, где сообщил, что российская тактическая авиация уничтожила украинский истребитель МиГ-29 в районе населённого пункта Пасека Харьковской области.
Конашенков утверждает, что также российские силы спецоперации смогли купировать наступление вооружённых сил Украины на Купянском участке фронта, расположенном под Харьковом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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