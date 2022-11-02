Медведев: на территории России действую «жовто-блакитные» диверсанты
2022-11-02 15:22
Дмитрий Медведев в своих соцсетях заявил что на территории России действую «жовто-блакитные» диверсанты.
2 Ноября в своих соцсетях Дмитрий Медведев написал что на территории России действую «жовто-блакитные» диверсанты, ряды которых составляют недавно достигшие совершеннолетия иностранные студенты, которые вывели из строя в городе Уфа несколько железнодорожных объектов.
Далее в своем сообщении Медведев сравнивает молодых людей с действующими во время войны саботажниками, которые по приказу фашистов устраивали диверсии и напоминает, как паслупали в те времена в подобных случаях.
Опубликовано: Илья Крылов
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