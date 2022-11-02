Вески оказалась в центре скандала Эстонии из-за звания народной артистки Эстонской ССР на афише
2022-11-02 15:27
Певица Анне Вески оказалась вовлеченной в политический скандал, так как на афишах ее концертов было написано, что она является народной артисткой Эстонской ССР.
Соотечественники эстонской исполнительницы Анне Вески обвинили ее в "советсткой оккупации" из-за того, что в афише выступления было указано ее звание народной артистки Эстонской ССР.
Главред таллинской газеты "Столица" Александр Чаплыгин удивился тому факту, что певица не стесняется того, что во времена СССР была звездой первой величины.
Особенно не по нраву Чаплыгину то обстоятельство, что Вески до сей поры выступает на территории РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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